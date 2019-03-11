Antarktika macerası hayalimdi
Antarktika’da gerçekleştirdiği dalışla kıtada tüpsüz dalış yapan ilk Türk kadını olarak tarihe geçen Şahika Ercümen, macerasını ANKAmall’da bir araya geldiği Ankaralılarla paylaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın daveti üzerine Antarktika macerasının başladığını belirten Ercümen, bunun aslında hayali olduğunu ve teklif aldığında büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.
ZORLU BİR DALIŞ OLDU
Eksi 1 derecedeki soğuk sulara tüpsüz dalış yaparak yaklaşık bir saat boyunca suyun altında kaldığını anlatan Ercümen, “Zorlu bir yolculuk ve zorlu bir dalış oldu ama bembeyaz karın ve buzun üzerinde Türk bayrağını görmek gözümde tablolaştı. Bu, çok gurur veren bir tablo oldu” dedi.
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