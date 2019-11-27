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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Antalya DOB "Memleketim" müzikalini sahneleyecek

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Antalya DOB "Memleketim" müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 7 Aralık saat 20.00'de ilk kez Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak eserin müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait.

Tarih içinden süzülerek gelmiş zengin bir geleneğin ürünü olan ve klasik Batı müziği orkestrasına uygun çok sesli düzenlenen türkülerin yer aldığı eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem ve şef Hakan Kalkan yönetiyor. Eserin koreografisini ise Armağan Davran yaptı.

Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süregelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerlerinin türküler üzerinden yansıtıldığı "Memleketim" müzikalinin dekorunu Gürcan Kubilay, kostümlerini Gazal Erten ve ışık tasarımını Mustafa Eski hazırladı.

Soprano Semiha Derya Boran, Sinem Seçil Baddal, Serap Demirhan Işık, Özsu Özgür Deveci, Tuğba Kubilay ve Pınar Tekol, tenor Burak Pektaş ve Fatih Şanal, bariton Erdi Can Aybaş, Ümit Burak Tekinay, Emre Akyurt ve Toygarhan Atuner'in sezon boyunca solist olarak sahne alacağı eserde, solistlere Antalya DOB bale sanatçıları danslarıyla eşlik edecek.

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