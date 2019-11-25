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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Şehrazat" balesini son kez sahneleyecek

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Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Şehrazat" balesini son kez sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Şehrazat" balesini, bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Nikolay Rimsky Korsakov'un tek perdelik "Şehrazat" bale süitini, iki perdelik bir bale eserine dönüştüren ADOB, librettosu ile koreografisi Armağan Davran'a ait eseri, 28 Kasım Perşembe günü sahneye taşıyacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki temsilde, Bolşoy tarihinde başrol üstlenen ilk yabancı Prima Balerin ve bale sanat dalında ilk ve tek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanına sahip Meriç Sümen ile Fransa'da "Ömür Boyu Kontrat"a hak kazanan 15 dansçı arasında bulunan Tan Sağtürk de izleyiciler arasında yer alacak.

Özgün bir librettoya sahip "Şehrazat" balesinde Bujor Hoinic, Korsakov'un Şehrazat bale süiti ile bestecinin diğer önemli eserlerini birleştirerek müzik düzenlemelerini yaptı. Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan'ın yöneteceği eserin başkemancısı ise Sibel Aydın.
Doğu masallarının motiflerinin kullanıldığı balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara Devlet Opera ve Balesinin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

Sultan Şah Levend'in oğlu Behram ile şehrin ünlü tüccarı Mahmud'un kızı Zühre'nin aşkı ve bu aşka mani olmak isteyen Vezir Ebubekir'in güzel kızı Zahara'nın ölümcül planını konu alan Şehrazat balesinde "Behram" rolünde Tolga Burçak, "Zühre" rolünde Müge Ünal, "Zahara" rolünde ise Laroslava Volkova dans ediyor.

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