Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Bozkır'a 10 ödül
Bu yıl 56.’sı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde dün akşam ödüller sahiplerini buldu. Ali Özel’in yönettiği Bozkır filmi ‘En İyi Film’ dahil 10 ödül kazanarak geceye damga vurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin ödül töreni, dün akşam Antalya Spor Salonu’nda yapıldı.
‘Bozkır’ filminin yönetmeni Ali Özel, 10 ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Toplumdaki bireylerin karşı tarafı dinlememesi üzerine odaklanan bir filmdi. Film tahminimce amacına ulaştı. Jüri de bizi takdir etti, çok mutluyuz” dedi.
‘Aşk, Büyü vs.’ filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Selen Uçer’e verildi. Uçer, “Bu ödülü korkmadan kendilerini ifade edebilen kız çocuklarına, o kız çocuklarıyla yan yana yürüyen erkek çocuklarına ithaf etmek istiyorum” diye konuştu.
İŞTE ÖDÜLLER
*Ulusal yarışmada En İyi Film: Bozkır
* Ulusal yarışmada En İyi Yönetmen: Bozkır filmiyle Ali Özel.
*Ulusal yarışmada En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy ve Mücahit Koçak.
*Ulusal yarışmada En İyi Kadın Oyuncu: Selen Uçer.
*Ulusal yarışmada En İyi Kurgu: Bozkır filmiyle Ali Özel, Mahmut Aram ve Yakup İnanlı.
*Ulusal yarışmada En İyi Müzik: Bozkır filmiyle Hüseyin Özel.
*Ulusal yarışmada En İyi Görüntü Yönetmeni: Bozkır filmiyle Ümit Çakmaksoy.
*Ulusal yarışmada En İyi Senaryo: Bozkır filmiyle Ali Özel.
*En İyi Belgesel Film: Kadınlar Ülkesi.
*Uluslararası En İyi Film: Zaman Her Şeyi Siler (Japonya)
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