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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Bozkır'a 10 ödül

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Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Bozkır'a 10 ödül

Bu yıl 56.’sı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde dün akşam ödüller sahiplerini buldu. Ali Özel’in yönettiği Bozkır filmi ‘En İyi Film’ dahil 10 ödül kazanarak geceye damga vurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin ödül töreni, dün akşam Antalya Spor Salonu’nda yapıldı.

Bozkır’ filminin yönetmeni Ali Özel, 10 ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Toplumdaki bireylerin karşı tarafı dinlememesi üzerine odaklanan bir filmdi. Film tahminimce amacına ulaştı. Jüri de bizi takdir etti, çok mutluyuz” dedi.

‘Aşk, Büyü vs.’ filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Selen Uçer’e verildi. Uçer, “Bu ödülü korkmadan kendilerini ifade edebilen kız çocuklarına, o kız çocuklarıyla yan yana yürüyen erkek çocuklarına ithaf etmek istiyorum” diye konuştu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Bozkıra 10 ödül

İŞTE ÖDÜLLER

*Ulusal yarışmada En İyi Film: Bozkır
* Ulusal yarışmada En İyi Yönetmen: Bozkır filmiyle Ali Özel.
*Ulusal yarışmada En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy ve Mücahit Koçak.
*Ulusal yarışmada En İyi Kadın Oyuncu: Selen Uçer.
*Ulusal yarışmada En İyi Kurgu: Bozkır filmiyle Ali Özel, Mahmut Aram ve Yakup İnanlı.
*Ulusal yarışmada En İyi Müzik: Bozkır filmiyle Hüseyin Özel.
*Ulusal yarışmada En İyi Görüntü Yönetmeni: Bozkır filmiyle Ümit Çakmaksoy.
*Ulusal yarışmada En İyi Senaryo: Bozkır filmiyle Ali Özel.
*En İyi Belgesel Film: Kadınlar Ülkesi.
*Uluslararası En İyi Film: Zaman Her Şeyi Siler (Japonya)

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