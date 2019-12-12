Antakya Uluslararası Film Festivali”nin jüri üyeleri belli oldu

Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay ve ilçe belediyeler ile Hatay Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen 7. Antakya Uluslararası Film Festivali’nin jürisi belirlendi.

20-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin Ana Jüri Başkanlığı’nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.

Festivalin ana jürisi ise şu isimlerden oluşacak:

Akademisyen, yazar, yönetmen Dr. Cengis T. Asiltürk

Oyuncu Mehmet Çepiç

Akademisyen, Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Yönetim Kurulu üyesi Yapımcı Dr. Hakan Dikmen

Senaryo yazarı Kamuran Süner

Belgesel Jürisi:

Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer

Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen

TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan

Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin

Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan

Kısa film jürisi:

9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç

Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce