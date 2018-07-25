Anons, Venedik'te yarışacak
Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un üçüncü uzun metraj sinema filmi "Anons", 75. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciyle buluşacak.
Ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu ele alan yapım, 18 filmin yarışacağı Orizzonti bölümünde yer alacak.
Coşkun'un senaryosunu Ercan Kesal ile kaleme aldığı filmin başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaştı. Filmin prömiyeri de 29 Ağustos ile 8 Eylül arasında düzenlenen festivalde gerçekleştirilecek.
"Uzak İhtimal" ve "Yozgat Blues" filmlerinin ödüllü yönetmeni Coşkun'un yeni filmi, vizyona girmeden önce festival yolculuğuna devam edecek.
Filmotto Production yapımı "Anons", Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bulgar Film Merkezi'nin desteğiyle BKM ve Bulgaristan'dan Chouchkov Brothers'ın ortak yapımı olarak hayata geçti.
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