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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.10.2018 - 18:19, Son Güncelleme:

"Annenim şarkıları" Açıkhava'da

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"Annenim şarkıları" Açıkhava'da

İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 16 Ekim’de çok farklı bir geceye ev sahipliği yapacak…

Türk Müziği’nin son 50 yılına damga vurmuş sanatçılar, o yılların en sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirecekler… “Annemin Şarkıları” konserinde o yıllara damga vuran Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz ve Dilek Arman en popüler şarkılarını seslendirecek. Gecenin sunuculuğunu ise Çiğdem Tunç yapacak…

 “Annemin Şarkıları”, o döneme imza atan şarkılarla nostalji gecesi yaşatacak. Akdeniz Organizasyon’un çabalarıyla CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ‘da bir araya gelen sanatçılar, aşklarını, hüzünlerini, coşkularını o dönemin şarkılarıyla yaşayan tüm sanatseverleri konsere beklediklerini söyledi. Katılan sanatçıların, popüler olan şarkılarından kısa bölümler söylemesi basın toplantısına ayrı bir renk kattı. Cahit Berkay’ın da, “Ben o dönemde şarkı söylemezdim, sadece müziğimle eşlik ederdim. Gitar sesi çıkaramayacağıma göre burada konuşmamla bu değerli dostlara eşlik ediyorum” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.

 Nostaljik, magazinel, hatta biraz kültürel, müzik ve eğlence amaçlı bir program 16 Ekim 2018 Tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde saat 21:00’de gerçekleştirilecek.

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