"Annenim şarkıları" Açıkhava'da
İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 16 Ekim’de çok farklı bir geceye ev sahipliği yapacak…
Türk Müziği’nin son 50 yılına damga vurmuş sanatçılar, o yılların en sevilen şarkılarını canlı olarak seslendirecekler… “Annemin Şarkıları” konserinde o yıllara damga vuran Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz ve Dilek Arman en popüler şarkılarını seslendirecek. Gecenin sunuculuğunu ise Çiğdem Tunç yapacak…
“Annemin Şarkıları”, o döneme imza atan şarkılarla nostalji gecesi yaşatacak. Akdeniz Organizasyon’un çabalarıyla CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ‘da bir araya gelen sanatçılar, aşklarını, hüzünlerini, coşkularını o dönemin şarkılarıyla yaşayan tüm sanatseverleri konsere beklediklerini söyledi. Katılan sanatçıların, popüler olan şarkılarından kısa bölümler söylemesi basın toplantısına ayrı bir renk kattı. Cahit Berkay’ın da, “Ben o dönemde şarkı söylemezdim, sadece müziğimle eşlik ederdim. Gitar sesi çıkaramayacağıma göre burada konuşmamla bu değerli dostlara eşlik ediyorum” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.
Nostaljik, magazinel, hatta biraz kültürel, müzik ve eğlence amaçlı bir program 16 Ekim 2018 Tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde saat 21:00’de gerçekleştirilecek.
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