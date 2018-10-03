“Annemin şarkıları” Son 50 yılın hikayesi
İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu çok farklı bir geceye ev sahipliği yapacak…
Türk müziğinin son 50 yılına damga vurmuş sanatçılar, yine o yıllarda en sevilen şarkılarını tekrar seslendirecekler…
“Annemin şarkıları” adı altında yapılacak geceye Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Semiha Yankı, Ercan Turgut, Bilgen Bengü, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz, Dilek Arman ve sunumuyla Çiğdem Tunç’un katılacak…
Akdeniz Organizasyonun düzenleyeceği ‘’Annemin Şarkıları’’ adlı proje 16 Ekim 2018 Tarihinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde saat 21:00 de yapılacak
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