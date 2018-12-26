'Anne olmanın en güzel yan...'

Surat asmak için hayat kısa

Demet Akbağ sürekli gülmesi hakkında yapılan yorumlar hakkında açıklamalarda bulundu: Surat asmak için hayat kısa; mümkün olduğunca etrafınıza, özellikle sevdiğiniz işi yaparken birlikte çalıştığınız insanlara özel enerji vermek, gülmek lazım. Böyle özel günlerde komedi filmi yapıp da asık suratlı olmak olmaz.

Benim kuşağımdan kimsenin bu kadar çok çocukluk fotoğrafı yoktur

Usta oyuncu çocukluğunda çok fotoğrafı olduğunu açıkladı: Bunu her yerde söylüyorum, belki seyirciler denk gelmiştir; rahmetli babam fotoğraf sanatçısı olduğu için mesleği gereği, siyah - beyazdan renkliye, her anımızın, her halimizin fotoğrafı vardır. Özellikle çocukluk fotoğraflarım çok fazla ki, benim kuşağımdan kimsenin bu kadar çok çocukluk fotoğrafı yoktur.

Onun tabiriyle ben de onun "Abuş"uyum

Akbağ, Ata Demirer ile arasındaki uyuma dair özel açıklamalar yaptı: Bu her zaman olmaz. Ben genel olarak çalıştığım iş arkadaşlarımla iyi anlaşırım, iyi anlaştığım insanlarla çalışmayı severim. Çünkü benim için kulis önemli ama her zaman da olmayabilir... Yine arkadaş kalırsınız, yine seviyeli bir iş çıkar ortaya, beraber çalışırken hiçbir sorun yaşamazsınız ama dostluklar bu kadar sağlam ve uzun süreli olmayabilir. Fakat Ata’yla bizim frekansımız başından beri çok iyi uyuştu, iş yapsak da yapmasak da zaten sürekli görüştüğümüz için o artık benim kardeşim gibi oldu. Onun tabiriyle ben de onun "Abuş"uyum.

Sevgi ne kadar büyükse endişeniz de o kadar büyük oluyor

Röportajın boşluk doldurma kısmında “Anne olmanın en güzel yanı... , en zor yanı da ...?” sorusuna usta oyuncunun cevabı: Anne olmanın en güzel yanı tarifsiz ve eşi benzeri olmayan bir sevgi olması... Bu da yanında bir o kadar da endişe getiriyor, en zor yanı da o. Sevgi ne kadar büyükse endişeniz de o kadar büyük oluyor. Her zaman bu evham ve endişeyle yaşanmıyor, her endişenizi ona belli etmek istemiyorsunuz. Çünkü o da "annem üzülür, evhamlanır" düşüncesiyle hareket etmemeli, ilişkiyi bu duyguyla kurmamak lazım. Dolayısıyla hep içinize attığınız bir durum var.

Süslenip püsleniyor, kendine göre değişik bir karakteri var

Demet Akbağ “Hedefim Sensin” filmindeki rolü hakkında bilgi verdi: Hafize karakteri akşamları heves ediyor, biraz süsleniyor, 3-5 sene önce yaşadığı tatsız olaydan sonra hafif sakinleştiriciler alıyor, onların etkisiyle akşam olunca azıcık diriliyor. Gündüz kafe ve başka şeylerin de satıldığı dükkanları var. Akşamları değişiyor, dişleri falan uzuyor... Gündüz daha depresif ve daha içine kapanık ama gece biraz daha eğlenceli oluyor. Böyle gel-gitleri var, sinirlenebiliyor ama tatlı tarafı da var... Süslenip püsleniyor, kendine göre değişik bir karakteri var.