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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.12.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

'Anne olmanın en güzel yan...'

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'Anne olmanın en güzel yan...'

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, “Hadi Be” programına “Hedefim Sensin” filminin başrol oyuncularından Demet Akbağ konuk oldu.Merak edilenlerini anlatan Akbağ,  çok özel açıklamalarda bulundu.

Surat asmak için hayat kısa

Demet Akbağ sürekli gülmesi hakkında yapılan yorumlar hakkında açıklamalarda bulundu: Surat asmak için hayat kısa; mümkün olduğunca etrafınıza, özellikle sevdiğiniz işi yaparken birlikte çalıştığınız insanlara özel enerji vermek, gülmek lazım. Böyle özel günlerde komedi filmi yapıp da asık suratlı olmak olmaz.

Benim kuşağımdan kimsenin bu kadar çok çocukluk fotoğrafı yoktur

Usta oyuncu çocukluğunda çok fotoğrafı olduğunu açıkladı: Bunu her yerde söylüyorum, belki seyirciler denk gelmiştir; rahmetli babam fotoğraf sanatçısı olduğu için mesleği gereği, siyah - beyazdan renkliye, her anımızın, her halimizin fotoğrafı vardır. Özellikle çocukluk fotoğraflarım çok fazla ki, benim kuşağımdan kimsenin bu kadar çok çocukluk fotoğrafı yoktur.

Onun tabiriyle ben de onun "Abuş"uyum 

Akbağ, Ata Demirer ile arasındaki uyuma dair özel açıklamalar yaptı: Bu her zaman olmaz. Ben genel olarak çalıştığım iş arkadaşlarımla iyi anlaşırım, iyi anlaştığım insanlarla çalışmayı severim. Çünkü benim için kulis önemli ama her zaman da olmayabilir... Yine arkadaş kalırsınız, yine seviyeli bir iş çıkar ortaya, beraber çalışırken hiçbir sorun yaşamazsınız ama dostluklar bu kadar sağlam ve uzun süreli olmayabilir. Fakat Ata’yla bizim frekansımız başından beri çok iyi uyuştu, iş yapsak da yapmasak da zaten sürekli görüştüğümüz için o artık benim kardeşim gibi oldu. Onun tabiriyle ben de onun "Abuş"uyum.

Anne olmanın en güzel yan...

Sevgi ne kadar büyükse endişeniz de o kadar büyük oluyor

Röportajın boşluk doldurma kısmında “Anne olmanın en güzel yanı... , en zor yanı da ...?” sorusuna usta oyuncunun cevabı: Anne olmanın en güzel yanı tarifsiz ve eşi benzeri olmayan bir sevgi olması... Bu da yanında bir o kadar da endişe getiriyor, en zor yanı da o. Sevgi ne kadar büyükse endişeniz de o kadar büyük oluyor. Her zaman bu evham ve endişeyle yaşanmıyor, her endişenizi ona belli etmek istemiyorsunuz. Çünkü o da "annem üzülür, evhamlanır" düşüncesiyle hareket etmemeli, ilişkiyi bu duyguyla kurmamak lazım. Dolayısıyla hep içinize attığınız bir durum var.

Süslenip püsleniyor, kendine göre değişik bir karakteri var

Demet Akbağ “Hedefim Sensin” filmindeki rolü hakkında bilgi verdi: Hafize karakteri akşamları heves ediyor, biraz süsleniyor, 3-5 sene önce yaşadığı tatsız olaydan sonra hafif sakinleştiriciler alıyor, onların etkisiyle akşam olunca azıcık diriliyor. Gündüz kafe ve başka şeylerin de satıldığı dükkanları var. Akşamları değişiyor, dişleri falan uzuyor... Gündüz daha depresif ve daha içine kapanık ama gece biraz daha eğlenceli oluyor. Böyle gel-gitleri var, sinirlenebiliyor ama tatlı tarafı da var... Süslenip püsleniyor, kendine göre değişik bir karakteri var.

 

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