Anne oğul aynı filmde rol aldı
11 Ekim’de vizyona girecek olan “Muhteşem Üçlü” filminde Yavuz karakterini canlandıran oyuncu Deniz Gürzumar, annesi Güneş Hayat ile kamera karşısına geçti. Hayat, filmde oğlunun sevgilisinin annesini canlandırıyor.
Yapımcılığını ÖK yapım adına Ömer Kaya’nın, yönetmenliğini Mahmut Kaptan’nın yaptığı komedi filmi “Muhteşem Üçlü” filminde Yavuz karakterini canlandıran Deniz Gürzumar filmde annesi ile birlikte kamera karşısına geçti. Güneş Hayat filmde, Deniz Gürzumar (Yavuz) un sevgilisi rolünde oynayan Bengi İdil Uras'ın annesi rolünü oynuyor.
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