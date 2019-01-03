Anna Frank'ın günlüğü çizgi roman oldu
İkinci Dünya Savaşı'nın Yahudi soykırımının simge isimlerinden Anne Frank’ın kısacık ömrüne sığdırdığı ergenliği, umutları, acı dolu günleri şimdi de cizgi roman oldu.
Anne Frank’ın günlüğünün 1947’de yayımlanan ilk edisyonundan uyarlanan bu çizgi roman Alfa Yayınları tarafından okura sunuluyor.
İkinci Dünya Savaşı döneminde kapana kısılmış iki yıllık bir öyküde yaşanan duygu fırtınaları, sinir harpleri ve umut Anne Frank’ın Hatıra Defteri’nde genç bir kızın kaleminden anlatılıyor.
Temmuz 1942’de, Anne Frank 13 yaşına bastığında, Nazi iktidarının, onu arkadaşlarından, derslerinden ve saçlarında dolaşan rüzgârdan mahrum edeceğini hayal edemezdi. Saklanarak yaşamanın verdiği sıkışmışlıkta, korkularının ve düşüncelerinin hepsini sevgili günlüğü Kitty’e yazdı.
Neşeli, hayat dolu ve hayalperest bir gencin, İkinci Dünya Savaşına eşsiz ve çarpıcı tanıklığına, çizgi roman yorumuyla yepyeni bir okuma.
Amsterdam'da kendilerine tahsis edilen küçücük bir çatı katında bir başka aileyle birlikte saklanan Anne Frank, yine de savaşın dehşetinden kurtulamaz.
Saklandıkları yerin ele verilmesi sonucu toplama kampına gönderilir ve orada hayatını kaybeder.
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