Anıların yıldönümü

Sanat eğitimini Hollanda Kraliyet Akademisi’nde tamamlayan Kessler, uzun yıllar Hollanda, ardından New York ve Meksika’da yaşadı. Anılarından yola çıkarak ürettiği, son dönem portre ve desen çalışmalarının yer aldığı “Anniversary of Memories”, sanatçının Türkiye’ye döndükten sonra gerçekleştireceği ilk kişisel sergisi.
Kessler’in portreleri geçmişten taşıdığımız bağlara ve yansıttığı duygulara vurgu yapıyor. Geçmiş veya şimdi, bir anı veya an, hatırlamanın gücü ve ana olan etkisi… Özlem, coşku, tutku, isyan, bütün bu duygular sanatçının renk katmanları arasından kendini gösteriyor.
Gülfem Kessler: “Portreler, resim yapmaya başladığımdan beri kendimi ifade etmekten zevk aldığım şekilsel bir tercih, hatta baş tacım… Çünkü portrelerde insanın bilinç altı ve üstü sonsuz bir çeşitlilik içinde ifade edebiliyorum” diyerek anlatıyor yapıtlarını.
Sergi, 31 Mart tarihine kadar açık kalacak.
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