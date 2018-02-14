Anıl Çelik “hedefimiz Yeşilçam samimiyetini yakalamak”... Yılın en iddialı komedi filmlerinden biri geliyor

Tiyatro sonrası Çelik ve Dağlı, çekimleri şimdilerde tamamlanmak üzere olan yönetmenliğini Neslihan Yıldız’ın üstlendiği “Ölü Yatırım” isimli sinema filminde de birlikte kamera karşısına geçti.

Filme başlama sürecini "Dedik ki 'Biz artık bir film yapalım', Serkan yazmaya başladı, yapımcımız da sağ olsun destek oldu ve böylece yola çıktık. Hedefimiz Yeşilçam samimiyetini yakalamak. Umarım her şey iyi olacak” sözleriyle açıklayan Anıl Çelik, çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerinin de altını çizdi.

Film, mezarcılık yapan babalarını aniden kaybeden ve bir haritayla beklemedikleri anda hayatları değişen iki kardeşin hikayesini konu ediniyor.

Hazırlıklarına yaklaşık 3 ay önce başlanan filmde Nursel Köse, Köksal Engür, Öykü Çelik, Ceren Kaplakarslan, Ekin Mert Daymaz, Alican Yetkin, Seyithan Özdemir, Serkan Ercan ve Simin Bıçakçıoğlu da rol alıyor.