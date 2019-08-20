Anday Edebiyat Ödülü paylaştırıldı
Milas Belediyesi tarafından 24-25 Ağustos tarihleri arasında Ören Mahallesi’nde bu yıl 14.’sü düzenlenecek olan Melih Cevdet Anday Anma Günleri kapsamında düzenlenen yarışmada bu yıl iki eser ödüle layık görüldü.
Her yıl ayrı dalda verilen Melih Cevdet Anday Edebiyat Ödülü bu sene roman türünde verildi.
Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan toplam 34 yazar arasında yapılan değerlendirmede, Barış İnce’nin Sarsıntı ve Neslihan Önderoğlu’nun Yeryüzü Yorgunları adlı eserleri 2019 yılı roman ödülünü paylaştılar.
Ödüller, eser sahiplerine 24 Ağustos’ta Ören’de düzenlenecek ödül töreninde verilecek.
Yarışmanın seçici kurulu Ataol Behramoğlu, Oğuz Demiralp, Turgay Fişekçi, Sadık Aslankara ve Asuman Kafaoğlu'ndan oluşuyordu.
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