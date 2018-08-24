Ançüez nedir?
İtalyan mutfağında önemli bir yeri olan ançüezin ne olduğunu merak eden vatandaşlar, balıktan yapılan bu lezzetin ne olduğunu ve nasıl yapıldığını araştırıyor. Pek çok kişinin daha önce duymadığı bu yiyeceğin nasıl ve hangi balıktan yapıldığı merak konusu oldu. Peki, ançüez nedir? İşte, merak edilen detaylar...
Ançüez çoğunlukla hamsiden ya da çaça, sardalye ve tirsi balıklarından yapılan yağlı ve tuzlu bir balık ezmesidir. Kökenleri İtalya mutfağına dayanan bu ezme, hamsi veya sardalyanın tuzlanarak kavanoz ya da teneke kutulara konulmasıyla yapılır.
Yılın her mevsiminde tercih edilebilir ve yenilebilir olan ançüez, konserve kapağı açılmadığı sürece 1 yıl boyunca muhafaza edilebilir. İtalyan mutfağında severek tüketilen ançüez, genellikle Akdeniz kültürünün hakim olduğu ülkelerde de severek tüketilir.
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