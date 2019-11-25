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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Amerikan Müzik Ödülleri'nde en iyiler

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Amerikan Müzik Ödülleri'nde en iyiler

Müzik dünyasının ünlüleri çok özel gecede bir araya geldi.

American Music Awards (Amerikan Müzik Ödülleri) Los Angeles'ta düzenlenen törenle dağıtıldı. Taylor Swift'in "yılın sanatçısı" ödülünü kazandığı geceden ödüller dönenler arasında Senorita adlı şarkının klibiyle büyük sükse yapan ardından aşk yaşamaya başlayan Camila Cabello ve Shawn Mendes ile Selena Gomez de vardı. İşte gecede dağıtılan belli başlı ödüller:

Yılın sanatçısı: Taylor Swift
Yılın yeni sanatçısı: Billie Eilish
Yılın işbirliği: Shawn Mendes ve Camila Cabello ("Señorita")
Yılın turnesi: BTS
Favori müzik videosu: Taylor Swift ("You Need to Calm Down")
Favori sosyal sanatçı: BTS
En iyi pop- rock erkek şarkıcı: Khalid
En iyi pop- rock kadın şarkıcı: Taylor Swift
En iyi ikili ya da grup: BTS
En iyi albüm: Lover (Taylor Swift)
En iyi pop rock şarkı: Without Me (Halsey)
En iyi erkek şarkıcı- Country müzik: Kane Brown
En iyi kadın şarkıcı- Country müzik: Carrie Underwood
En iyi ikili ya da grup- Country müzik: Dan + Shay
En iyi Country albümü: Cry Pretty (Carrie UNderwood)
En iyi Country şarkı: "Speechless" ( Dan + Shay)
En iyi şarkıcı_ Hip Hop: Cardi B
En iyi hip hop albümü; "Hollywood's Bleeding" (Post Malone)
En iyi hip hop şarkısı: "Old Town Road" (Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus)
En iyi erkek şarkıcı- Soul/R&B: Bruno Mars
En iyi kadın şarkıcı- Soul/R&B: Beyonce
En iyi albüm- Soul/R&B: Free "Spirit" (Khalid)
En iyi şarkı-Soul/R&B:Talk (Khalid)
En iyi sanatçı- Alternatif rock: Billie Eilish

Amerikan Müzik Ödüllerinde en iyiler

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