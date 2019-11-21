Amadeus ve Mozart
ÇOLPAN İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment işbirliğiyle sahneye konulan “Amadeus-Mozart” oyununun kadrosu belli oldu.
Peter Shaffer’ın yazdığı, Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği oyunda başrolleri Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz paylaşacak. 18’inci yüzyılda Viyana’da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çatışmasını konu alan oyun, ocak ayında perde açacak.
Özlem Öçalmaz, Constanze rolünde seyirci karşısına çıkacak.
1984 yılında Milos Forman’ın yönettiği Amadeus filmi, en iyi film ve en iyi uyarlama dahil olmak üzere toplam 8 dalda Oscar kazanmıştı.
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