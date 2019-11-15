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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Amacınız yok olan değerleri kayıt altına almak

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Amacınız yok olan değerleri kayıt altına almak

Yeni bölümleriyle yeniden seyirciyle buluşan TRT 1'in sevilen yapımı "Seksenler"in oyuncuları, dizinin setinde bir araya geldi.

Hafta içi her gün yaklaşık bir saatlik bölümler halinde yayınlanan dizinin yapımcısı Birol Güven, dizide sıradan insanın küçük hikayelerini anlatmaya devam ettiklerini belirterek, "Önceden ne oluyorsa aynısı olacak, biz gündelik hayat dizisiyiz." dedi.

TRT'nin devam kararını vermesiyle çekimlere başladıklarını anlatan Güven, "Bizde hiçbir şey 'büyük' olmaz. Hayat gibidir, hayatımızda da olmaz zaten. Hayatlarımız filmlerden farklıdır. Biz küçük, sıradan hikayeler anlatmayı seviyoruz." diye konuştu.

Güven, diziye büyük bir coşkuyla devam ettiklerini dile getirerek, izleyicinin 20'ye yakın yeni karakterle tanışacağını dile getirdi.
Yeni dekorlarla sürprizlerin olacağını aktaran Güven, şöyle devam etti: "Diziyi sürekli yeni ve canlı tutmak zorundayız. Buna devam edeceğiz. Çünkü bizim büyük bir hedefimiz var. O da şu anda yok olan değerlerimizi kayıt altına almak. Seksenler önemli bir işlev görüyor. Çünkü değerli olan gündelik hayattır. Gündelik hayat bizim kültürümüz, değerlerimiz, geleneklerimizdir. Onları kayıt altına alıp bizden sonraki jenerasyonlara aktarmak gibi bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle biz bunları 1980'lerde çok yoğun yaşıyorduk, şimdi bizi çocuklar da seyrediyor."

Bugün yaptıkları şeyleri TRT'den öğrendiklerini ve TRT geleneğinin devam ettirildiğini vurgulayan Güven, "Bizim de bütün çabamız bu gündelik hayat geleneğinin ekranlarda devam etmesi." değerlendirmesini yaptı.

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