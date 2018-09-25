Amaç değişen değerleri sorgulamak

Yönetmen Saçıntı, filmde, işsizlik yüzünden evlenemeyen üniversite mezunu bir gencin babasıyla çatışmasını ele aldıklarını belirterek, "Aslında eski değerlerle yeni değerlerin çatışmasını da anlatıyoruz. Mesela eskiden, 'Dürüstlük en büyük servettir.' denirdi. Şimdi ise dürüstlüğü enayilik olarak görenler var. Eskiden, 'Okumak en büyük erdemdir.' denirdi. Şimdi okumayı da enayilik olarak gören var. Biz bu değişen değerleri anlatmaya ve sorgulamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de asıl vermeye çalıştığımız mesaj, 'Hayatın güçlüklerini ancak sevgiyle aşabiliriz. Yani bizi sevenlerin, ailemizin, anne, baba ve evlatlarımızın desteğiyle kötü günleri aşabiliriz.' mesajını vermeye çalışıyoruz. O yüzden izleyicilerin ailece bu filme gelmesini tavsiye ediyorum. Eğer birbiriyle anlaşamayan evlatlar, anne ve babalar varsa, birbirini daha iyi anlayıp çıkacaklar sinemadan." şeklinde konuştu.



Çok kısa sürede çok kaliteli bir iş yaptıklarını dile getiren Saçıntı, "Filmin finalinde çok büyük bir sürpriz var. Lütfen izleyenler filmi eşine dostuna anlatırken, sosyal medyada paylaşırken finali söylemesinler. Sürprizi kaçmasın." dedi.



Filmde konuk oyuncu olarak Yalçın Menteş'in rol aldığını aktaran Saçıntı, şunları kaydetti: "Yalçın Ağabey ülkemizin çınarlarından birisi. İstedik ki gölgesi bizim filmimize de düşsün. Onun gölgesinden faydalandık. Çok değerli bir oyuncu biliyorsunuz. Keşke uygun rol olsaydı da daha uzun çalışabilseydik. Yalçın ağabeyin başrolünde olacağı bir filmi yönetmeyi ya da böyle bir filmde oynamayı çok isterim. Yalçın ağabeyin sağlık problemleri var. Yapımcı ya da yönetmen arkadaşlar da onun filmde ya da dizide oynayamayacağını düşünüyor herhalde. Yalçın Ağabey, tekerlekli sandalyede olabilir ama mecazen dimdik ayakta. Gayet de güzel oynuyor. Yeteneğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Uygun roller olursa çok da güzel oynar. Bunu göstermek istedik filmde. İzleyenler de görecek. Küçük bir rolü var ama dönüm noktasını belirleyen, kahramanımızın kararını etkileyen etkili bir rolü var."



FİLMDEKİ SAMİMİYETİ SORGULAMAYA ÇALIŞTIM







Başrol oyuncusu Mert Turak da filmdeki sıcaklık ve samimiyet nedeniyle senaryoyu kabul ettiğini aktararak, "Baba oğul arasındaki kuşak çatışması, benim yaşadığıma çok yakındı. O sıcaklık ve samimiyeti sevdim. Filmde unuttuğumuz değerler var. Bu çok önemli. İnsanın kendinden, ailesinden bir şeyler bulması çok önemli. Ben bu tür namuslu komediyi de seviyorum. Belden aşağı esprilerin olmadığı ve Müfit Ağabeyin kaleminin çok güçlü olduğu bir senaryo. Seyirci, unuttuğu değerleri görmek, kendinden bir parça bulmak ve sadece gülmek için bu filme gelmeli. Bir samimiyet bulmak için gelmeli." ifadelerini kullandı.



Çekimlerde çok eğlendiklerini kaydeden genç oyuncu, "Sette her gün güldüğümüz için, her günümüz çok keyifli ve mutluydu. Çekimler boyunca aile ortamı vardı sette. Eğlene eğlene çektik." diye konuştu.

Oyuncu Yalçın Menteş ise kısa bir rolü olduğuna işaret ederek, "Yıllar sonra böyle bir aktivitenin içinde olmak çok mutlu etti. Yaklaşık 4 saat sürdü çekim ama çok farklıydı. Müfit Can Saçıntı gibi, yıllardır dostum olan bir insan var ve gerçekten sette onla olmak inanılmazdı. Filmin de genel olarak çok kaliteli ve çok güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah vizyona girdiğinde hep beraber izleriz." dedi.

Yapımcılığını Hann Medya'nın üstlendiği filmde ayrıca Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter,