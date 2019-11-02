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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.11.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Altın Portakal'a Bozkır damgası

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Altın Portakal'a Bozkır damgası

Ali Özel'in yönettiği "Bozkır", kazandığı 10 ödülle 56'ncı Altın Portakal Film Festivali'ne damgasını vurdu.

 

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, kapanış galası ve geleneksel ödül töreniyle sona erdi. Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu'ndaki ödül törenine kırmızı halıdan geçerek geldi.

Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan'ın üstlendiği ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tören coşkusunun bir hafta boyunca kentte hissedildiğini belirtti. Festivale öze dönüş temasıyla başladıklarını dile getiren Böcek, festivali Altın Portakal'a yakışır hale getirdiklerini söyledi.

Yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun yaptığı festivalde, 29 ülkeden 69 yönetmenin 66 filmi gösterildi. Festivalin Antalya Spor Salonu'nda yapılan kapanış ve ödül galasında ödüller sahiplerini buldu. En İyi Film, "Bozkır" oldu.

FESTİVALE BOZKIR DAMGASI

Altın Portakala Bozkır damgası

Festivalde En İyi Film seçilen Ali Özel'in yönettiği "Bozkır", 10 ödülle en fazla ödül alan film oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Bozkır" filmdeki rolleri ile Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal paylaştı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Soluk" filminde canlandırdığı karakter ile Aslı İnandık oldu.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Kronoloji" filminden Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven'e verildi.

En İyi Kurgu Ödülü, "Bozkır" filminden Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakun İnanlı'ya, En İyi Müzik Ödülü, yine aynı filmden Hüseyin Özel'e, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü de Ümit Çakmaksoy'a verildi.

En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi de yine "Bozkır" filminden Ali Özel oldu.

Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü ise "Küçük Şeyler" ve "Kronoloji" filmlerinden Selda Taşkın'a verildi.

En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi ise "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel oldu. Ödülünü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan alan Özel, mutlu olduğunu ifade etti. Senaryoyu yazdıktan sonra çocuğu Deniz'e okuttuğunu anlatan Özel, Deniz'in kendisine önerilerde bulunduğunu belirtti. Özel, ödülünü oğlu Deniz için aldığını vurguladı.

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de "Bozkır" filmine verildi. Jüri Üyesi Mert Fırat'tan ödülünü alan Özel, teşekkür etti.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "Aşk, Büyü vs." ile "Küçük Şeyler" adlı iki filme verildi.

En İyi Kadın ve Erkek oyuncu 

Altın Portakala Bozkır damgası

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi. Uçer, ödülünü festivalin onur ödülüne layık görülen Ahmet Mekin'in elinden aldı. Mekin'den ödülü almanın ayrı bir gurur verici olduğunu belirten Uçer, jüri üyelerine, filme emek verenlere teşekkür etti.

İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını aktaran Uçer, "Aşkla yolumuza devam ettik. Bu ödülü yoluna devam edeceklere ithaf etmek istiyorum. Korkmadan kendilerini ifade edebilen kız çocuklarına, o kız çocuklarıyla yan yana yürüyen erkek çocuklarına ithaf etmek istiyorum." diye konuştu.

Uçer, ödülünü anne ve babasına hediye etti.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı. Yücesoy ve Koçak ödülünü, festivalin onur ödülüne layık görülen Selma Güneri'den aldı.

Duygulanan Mücahit Koçak, martta baba olacağını belirterek, ödülü için "Bu da ona" dedi.

Alican Yücesoy da ödüle layık görüldüğü için teşekkür etti. Yücesoy, ödülü Uğur Polat'a atfettiğini söyledi.

İzleyici Ödülü "Bilmemek" filmine gitti

Altın Portakala Bozkır damgası

İzleyici Ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" adlı filme, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Filim Ödülü, Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs." filmine, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü de "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel'e verildi.

Ulusal Kısa Metraj yarışmasında jüri özel ödülü Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı Aylin Filmine verildi. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülüne ise Burcu Aykar'ın yönetmenliğini yaptığı "Ablam" filmi layık görüldü.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise jüri özel ödülüne Ruken Tekeş'in "Aether" adlı belgesine verildi. Bu kategoride En İyi Film ödülü ise Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Kadınlar Ülkesi" filmine gitti.

Uluslararası yarışmada En İyi Film, "Zaman Her Şeyi Siler"
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filminden Hamed Behdad, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise Brezilya ve Fransa ortak yapımı "Üç Yaz" filminden Regina Case oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü "Şirin'in Kalesi" yönetmeni Reza Mirkarimi'ye, En İyi Film Ödülü de Joe Odagiri'nin yönettiği Japon yapımı "Zaman Her Şeyi Siler" filmine verildi. Önce Japonca konuşan Odagiri, Japonca çeviri olmayınca, "Çok teşekkür ederim." dedi.

Gece, Cahit Berkay’ın film müziklerinden oluşan konseriyle sona erdi.

Ali Özel: Film tahminimce amacına ulaştı

En iyi film seçilen "Bozkır"ın yönetmeni Ali Özel, ilk filminin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 10 ödül kazanmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ekip olarak çok heyecan yaşadıklarını anlatan Özel, "Bozkır"ın toplumdaki bireylerin birbirini anlamamasını anlattığını ifade etti.

Ali Özel, "Toplumdaki bireylerin karşı tarafı dinlememesi üzerine odaklanan bir filmdi. Film tahminimce amacına ulaştı. Jüri de bizi takdir etti, çok mutluyuz." dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile paylaşan "Bozkır" filmi oyuncusu Mücahit Koçak ise güzel bir filmde rol aldığını dile getirdi.

"Tahmin etmiyordum. Rüya gibiydi, çok mutluyum." diyen Koçak, "Beni cesaretlendiren, bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim. Bu duygu seyirciye de geçerse çok müthiş bir film olur diye düşünmüştüm ve öyle de oldu galiba. Umarım, bu filmi izleyen herkes kendinden bir parça bulacaktır." diye konuştu.

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