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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.10.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Altın Palmiye ödüllü Parazit Antalya'da

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Altın Palmiye ödüllü Parazit Antalya'da

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde gösterilecek 10 film belirlendi.72. Cannes Film Festivali'nde yarışan ve Altın Palmiye ödülünü kazanan Bong Joon Ho'nun kara komedi tarzındaki filmi "Parazit" Dünya Sineması bölümünde gösterilecek en önemli film olarak görülüyor.

Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde en iyi film seçilen Brezilyalı yönetmen Karim Ainouz'un "Görünmez Yaşam" ile Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın "En İyi Senaryo Ödülü"nün yanı sıra, Kuir Palmiye'yi de alan draması "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" de Antalya'da gösterilecek.

Festivalde ayrıca, Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia'nın "Diego Maradona" aldı belgeseli de izleyiciyle buluşacak. Kült televizyon dizilerinin ödüllü oyuncusu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan "Ayrık Otları" ve yönetmenliğini Lauren Greenfield'ın yaptığı "İpleri Elinde Tutan Kadın" belgeselinin ilk gösterimleri Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak .

Dünya Sineması bölümünde gösterilecek diğer filmler ise Romanyalı yönetmen Anca Damian'ın "Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi", Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes'in "Monos", Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Saklı Gerçekler" ve Fransız aktör Nicolas Bedos'un "Yeni Baştan" oldu.

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