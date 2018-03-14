Altın Palmiye Ödülleri heyecanı başlıyor
Altın Palmiye Magazin tarafından, bu yıl 5.si 7 Mayıs 2018 Pazartesi Swissotel The Bosphorus ‘da düzenlenecek olan ‘’Zer Altın Palmiye Ödülleri’’ halk oylaması heyecanıyla başlıyor.
Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı, Nedim Delibaş yaptığı açıklamada üst üste üç kez Mersin’de gerçekleştirildikten sonra ilk kez geçen yıl İstanbul’ a taşınan Altın Palmiye Ödülleri’nin 5’cisini, bu yıl uluslararası olarak ‘’ Turkey Golden Palm Awards ‘’ olarak, 7 Mayıs 2018’de Swiss Otel The Bosphorus İstanbul’ da yapacaklarını belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle