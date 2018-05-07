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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
07.05.2018 - 15:18, Son Güncelleme:

'Altın Kalem Ödülleri' sahiplerini buluyor

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'Altın Kalem Ödülleri' sahiplerini buluyor

Kitap, Kültür, sanat gazetesi 'Book Culture Art Time's’ın bu yıl ilkini gerçekleştirdiği “Altın Kalem Ödülleri” 14 Mayıs Pazartesi akşamı Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. 'Siyah Gelinlik', 'Yabancı Ses', 'Yoksul Ruh', 'Öznesi Sen' ve 'Sarı Yaz' kitaplarının yazarı Seda Küçük, “Siyah Gelinlik” kitabıyla “Dram Roman” dalında ödül alacak.

Kitap, kültür, sanat gazetesi Book Culture Art Time's; popülist kültürün dışında gözden kaçan değerli kalemleri 'Altın Kalem Ödülleri' ile taçlandırıp onları edebiyatseverlerle buluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla ilki düzenlenen Altın Kalem Ödülleri, 14 Mayıs Pazartesi akşamı Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahiplerini bulacak. 

Törende hem farklı coğrafyalarda yaşayan Türk yazarlara hem de yabancı yazarlara ayrı kategorilerde ödül verilecek. 

Altın Kalem Ödüllerini organize eden Genel Koordinatör Serra Erdoğan yaptığı açıklamada; ‘’Benim kıymet değerlendirmemde önce eser sonra yazar yer alır. Çünkü eser olmazsa yazar da olmaz zaten. Popülist kültürün zaman içinde, edebiyat alanına da yerleşmesi, maalesef ülkemizde olumsuz bir gerçek. Maddesel kaygılar nedeniyle kartelleşmiş yayın sistemi ‘eser ne olursa olsun önce isim’ ilkesiyle hareket ettiğinden, onca gerçek edebiyat eseri hak ettiği değeri bulamamakta ve okuyucusuyla buluşamamakta. Yani anlayacağınız biz; altın madenine inip keşfedilmeyen altınları bulma, tanıtma ve okuyucuya sunma niyetindeyiz. Aslında bu hareketimizin popülist kültürün kemikleşmiş isimlerine de heyecan getireceğini umuyor, aynı zaman da edebiyat deryasının sadece onlarla sınırlı olmadığını onlara hatırlatacağını düşünüyoruz. Çünkü geçmişle gelecek arasında, hiçbir kurum veya kuruluşun, hiçbir alanda yaşamı durduracak çelik kapılar kurmaya hakkı yok. Hele ki popülist kültüre mahkum olan yayınevlerinin hiç yok. Bu yüzden, kıymetli kalemlerin ve verdikleri eserlerin vurgulanmaları adına Altın Kalem Ödülleri’nin verileceği bu geceyi düzenliyoruz.”

Altın Kalem Ödülleri sahiplerini buluyor

“Dram Roman” ödülü Seda Küçük’ün

'Siyah Gelinlik', 'Yabancı Ses', 'Yoksul Ruh', 'Öznesi Sen' ve 'Sarı Yaz' kitaplarının yazarı Seda Küçük, “Siyah Gelinlik” kitabıyla “Dram Roman” dalında ödül alacak. Yazar, bu ilk romanında toplumsal bir yara olan ‘Çocuk Anneler' sorununu gündeme getirmişti.

Altın Kalem Ödülleri sahiplerini buluyor

Yazar Seda Küçük, Altın Kalem ödülünü dram roman dalında almanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Hangi mesleği yaparsa yapsın, insanların en önemli motivasyonlarından biri de ödüllerdir. Biz yazarlar için elbette okuyucularımızdan aldığımız enerji ve sinerji en büyük besin kaynağımız ama bunun ödüllerle taçlandırılması bambaşka bir motivasyon. Organizasyonda emeğe geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Altın Kalem Ödülleri sahiplerini buluyor

Yazar Seda Küçük

3 bin 500 eser arasından seçildiler

3 bin 500 eser arasından seçilen ve farklı kategorilerde 100 kişiye verilecek ödülleri kazanan yazar, çizer, şair, gazeteci ve akademisyenlerden bazıları şöyle:
“Biyografi” dalında Mehmet Akif Ersoy’un tek yaşayan torunu Selma Ersoy Argon “Dedem Mehmet Akif”, 15 Temmuz’da eşi ve oğlu şehit olan Nihal Olçok “Şehitoğlu Şehit” kitaplarıyla, “Mantık” dalında Prof. Dr. İbrahim Çapak “Ana Hatlarıyla Mantık” kitabıyla, “Edebi Roman” dalında Ayfer Yüksel “Sekoya ve Ben” kitabıyla, “Teknoloji - Bilim” dalında Prof. Dr. Bahattin Türetken “Türk Teknolojisi Ama Nasıl” kitabıyla, “şiir” dalında İranlı şair Behruz Dijurian “Kız Kulesi”, İsrafil Altıner “Selamsız Sokak” kitaplarıyla, “Çocuk Romanı” dalında Mehmet Er “İstanbul Kulelerinde Sır” kitabıyla, “Psikolojik Araştırma” dalında Sedat Dörtkardeş “Dikkatinizi Çekiyorum” kitabıyla, “Tasavvuf Araştırma” dalında Cemâlnur Sargut “Meryem Sûresi 3” kitabıyla, “Tarih Romanı” dalında İsmet Cerit “Fetih İstanbul” kitabıyla, “Mizah” dalında Betül Zarifoğlu “Karşıyım” kitabıyla, “Spor Öyküleri” dalında Ufuk Akalın “Filenin Küçük Sultanı” kitabıyla, “Gezi” dalında Şenay Lüle “Adalar Ülkesinden Sahra Çölüne” kitabıyla, “Yemek Kitabı” dalında Nazan Aygen “Bence Yemek” kitabıyla ödül kazandılar.

“Bir Kitap Bir Fidan”

Yurt dışından gelen yazar ve şairlerin de katılacağı Altın Kalem Ödül Töreni’nde, Üsküdar Belediyesi ile gerçekleştirilen “Bir Kitap Bir Fidan” proje kapsamında ödül alanlar adına dikilen fidanların sertifikası da kendilerine takdim edilecek.

 

 

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