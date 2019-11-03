‘Altın Elma’lar sahiplerini buldu
BU yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali sona erdi. Festivalin kazananları ‘Altın Elma’larını önceki akşam yapılan ödül töreniyle aldı. Almanya’da yaşayan Türk asıllı sunucu Nadide Kepçe’nin sunduğu ödül töreni, Frankfurt kentindeki CineStar Metropolis Salonu’nda yapıldı.
Festival kapsamında ‘En iyi film’ ödülüne “Sibel” layık görüldü. ‘En iyi yönetmen’ ödülü Mahmut Fazıl Coşkun’un oldu. ‘En iyi senaryo’ ödülünü “Kardeşler” filmi ile Ömür Atay aldı. ‘En iyi erkek oyuncu’ ödülü, “Halef” filmindeki performansı ile Muhammet Uzuner’e, ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülü ise “Sibel” filmi ile Damla Sönmez’e verildi.
Ömür Atay
Mahmut Fazıl Coşkun
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