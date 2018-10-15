Alp Güvenir’den yeni single
İlk single’ı “Nazar” ile iyi bir çıkış yakalayan Alp Güvenir, ikinci şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor.
Yeni single’ını ekim sonunda çıkaracak olan şarkıcının hazırda bekleyen 100’ü aşkın bestesi var.
İş hayatından 180 derecelik dönüş yaparak en büyük hobisi müziğe yönelen Alp Güvenir, çıkış şarkısı “Nazar” ile pop müzik dünyasına giriş yaptı. Güvenir, şimdilerde ikinci single’ı üzerinde çalışıyor. Şarkıyı ekim ayı sonunda yayınlamayı planlayan popçu, “Yeni single’ımı müzikseverlerle buluşturacağım günü iple çekiyorum ve büyük heyecan yaşıyorum. Bu şarkımın da ilki gibi çok sevileceğinden eminim” diyor.
Hem modern sound hem de etnik melodilerle birlikte yüreklere işleyecek Tan Taşçı, Sibel Can, Serkan Kaya’nın aranjörü Sezgin Gezgin’den bomba bir şarkı geliyor...
DANS DERSLERİ ALIYOR
Vokal çalışmalarına ara vermeden devam eden Alp Güvenir, yaz boyunca sahne aldığı mekanlarda seslendirdiği yerli ve yabancı şarkılarla dinleyicilerine keyifli saatler yaşattı. Güvenir, sahne performanslarına renk katmak amacıyla dans dersleri de almaya başladı. Şarkı söylemenin yanı sıra besteler de yapan Alp Güvenir’in 100’ü aşkın bestesi bulunuyor.
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