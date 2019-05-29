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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
29.05.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Kitabın geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği’ne

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Kitabın geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği’ne

Almula Merter Churm’ün iki çocuğunu evlat edinme sürecini anlattığı kitabı “Dokuz Ay On Gün”den elde edeceği geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği’ne (KOREV) bağışlayacak.

2014’te İngiliz Robert Churm ile evlenen ve geçen yıl kimsesiz iki kardeşi evlat edinen Almula Merter Churm, kadınlara ve ailelere umut olmak amacıyla kaleme aldığı kitabında hayatının aşkını nasıl bulduğunu ve hayallerine kavuşma sürecini yazdı.

Mona Yayınları tarafından okura sunulan “Dokuz Ay On Gün”, çok kısa sürede 2’nci baskıya ulaştı. 

 

 

 

 

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