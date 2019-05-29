Kitabın geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği’ne
Almula Merter Churm’ün iki çocuğunu evlat edinme sürecini anlattığı kitabı “Dokuz Ay On Gün”den elde edeceği geliri Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği’ne (KOREV) bağışlayacak.
2014’te İngiliz Robert Churm ile evlenen ve geçen yıl kimsesiz iki kardeşi evlat edinen Almula Merter Churm, kadınlara ve ailelere umut olmak amacıyla kaleme aldığı kitabında hayatının aşkını nasıl bulduğunu ve hayallerine kavuşma sürecini yazdı.
Mona Yayınları tarafından okura sunulan “Dokuz Ay On Gün”, çok kısa sürede 2’nci baskıya ulaştı.
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