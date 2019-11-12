Almanya’da Beyaz Show
Beyazıt Öztürk, geçen nisanda başladığı “Beyaz Show Avrupa Turnesi”nin ikinci ayağında Almanya’nın Essen ve Ludwigsburg şehirlerinde gurbetçilerle bir araya geldi. Öztürk’e turnede Bülent Serttaş, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç, Ivana Sert ve İbrahim Büyükak eşlik etti.
Beyaz, Ludwigsburg’da annesi Nurten Öztürk’ü sahneye davet etti ve en önde oturanlardan annesine yerini verecek olan bir kişiyi programında konuk olarak ağırlayacağını söyledi. Ünlü şovmen sözünü tuttu, yer veren izleyiciyi program boyunca sahnede oturttu.
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