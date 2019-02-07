Alice başlıyor
Bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında”dan sahneye uyarlanan “Alice” müzikali için büyük gün geldi.
Yönetmenliğini Serdar Biliş’in üstlendiği, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı müzikal, bu akşam Zorlu PSM’de perde açacak.
Serenay Sarıkaya projede, kendini yaşadığı hayatın içine sıkışmış hisseden, bir mobil uygulamanın çağrısına uyup beyaz tavşanı takip ederek sanal dünyaya dalan Alice’i canlandırıyor.
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