Ali Saydam'a “Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Bu yıl 17’si düzenlenen “Forum İstanbul 2018 Ödülleri”nde Gazeteci, Yazar ve İletişim Uzmanı Ali Saydam “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görüldü.
Spor, ekonomi, siyaset ve iş dünyasının katılımıyla 3 Mayıs Perşembe günü Swissotel The Bosphours’da gerçekleşen ödül töreninde Mehmet Barlas, Yavuz Canevi ve Ali Saydam “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ile onurlandırıldı. Ali Saydam’ın ödülünü kendisi adına İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural aldı.
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