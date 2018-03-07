Ali Banu'dan Öykümün Kahramanı

Albümde yer alan 7 şarkının sözleri Ali Banu’ya ait. Bestelerde ise Ali Banu ile Ömer Can Uslu'nun imzası var. CLL Müzik etiketiyle müzikseverlere sunulan Öykümün Kahramanı'ndaki düzenlemeler Celil Yavuz tarafından yapıldı ve kayıtlar KNY Müzik stüdyolarında gerçekleşti.
Albümde Ali Banu'ya akustik, klasik ve elektro gitarlarda Caner Güneysu, yine klasik gitarda Serhan Yasdımaz, saksafon ve klarnette Göksun Çavdar, keman ve diğer yaylılarda Gündem, bas gitarda Görkem Oker, ud, cümbüş ve buzukide Enes Gölge, perküsyonda Mehmet Akatay eşlik ediyor.
“Şarkılarımın hepsinin hikayesi var, her biri yaşanmışlık kokuyor. Bu nedenle albümü dinleyen herkesin, kendi hikayesine ait şarkıları yakalayacağını düşünüyorum” diye bahsediyor Ali Banu şarkılarından.
“Oyunculuk en büyük tutkum ancak, duyguları en iyi ifade edebildiğim şeylerden birisi de şarkılar” derken; her iki mesleği de başarıyla sürdürebileceğinin sinyallerini veriyor.
Ali Banu ilk klibini albümün Ne Sevdiğin Belli Ne Sevmediğin şarkısına çekti. Özgür Barut'un yönettiği klibin çekimleri, Ekim ayında Büyükada Aya Nikola Plajı'nda yapıldı.
1976 yılında İstanbul'da doğan Ali Banu, çocukluk yıllarında amatör olarak müzik ve şiirle ilgilenmeye başladı. İlk söz ve beste çalışmasını tamamlaması, bazı ses yarışmalarında aldığı derecelerin de olduğu lise yıllarına dayanıyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi; Dış Ticaret ve İşletme bölümleri mezunu. Oyunculuk, seslendirme, seramik, şan eğitimlerinin yanı sıra; yazarlık atölyelerinde aldığı eğitimler sonrasında yayınlanan hikâyeleri mevcut ve senaryo hikâyeleri yazmaya devam ediyor.
Eski, lisanslı bir voleybolcu ve aynı zamanda voleybol antrenörü. Spor ve sanatın vazgeçilmezliğine olan inancı, çok yönlü kişiliğini tetiklediğinden; kurumsal çalışma hayatının yorucu temposu müzik ve oyunculuk eğitimlerine devam etmesinin önüne geçemedi. Elliyi aşkın bestesi olan Ali Banu, daha önce rol aldığı; Seni Kimler Aldı, Kalbimdeki Deniz, Kırgın Çiçekler ve daha bir çok dizi film dışında, Kasım 2017'de vizyona giren Sen Kiminle Dans Ediyorsun adlı sinema filminde de Yurdagül karakteriyle karşımızdaydı.
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