“Ali Alışır 2009 – 2019”
Ali Alışır’ın Yeni Kitabı ve Yapıtlarından Seçkilerin Yer Aldığı Sergisi Bozlu Art Project’te
Çağdaş Fotoğraf Sanatçısı Ali Alışır’ın, 10 yıllık serüveninin anlatıldığı, Derya Yücel’in kaleme aldığı “Ali Alışır 2009 – 2019” isimli kitabı 24 Eylül’de sanatseverlerle buluştu. Bozlu Sanat Yayınları’ndan çıkan, “Ali Alışır 2009 – 2019” isimli kitap ve kitapla paralel şekilde tüm dönemlerinden yapıtların yer aldığı sergi, 24 Eylül-26 Ekim tarihleri arasında Bozlu Art Project Mongeri Binası’nda olacak.
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