Alfanso Cuaron kimdir? Alfanso Cuaron'ın biyografisi
91'inci Akademi Ödülleri'nde, Meksika ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' filmi 'Yabancı Dilde En İyi Film' ve 'En İyi Sinematografi' ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca filmin yönetmeni Alfanso Cuaron da 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı. Bu gelişmenin ardından Alfanso Cuaron'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Oscar ödüllü yönetmen Alfanso Cuaron'ın biyografisi...
Tam adı Alfonso Cuarón Orozco olan yönetmen, 1961 yılında Meksika'nın başkenti Meksiko'da dünyaya geldi. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Alfanso Cuaron, bu ödülü alan ilk Latin Ameraka kökenli isimdir.
National Autonomous Üniversitesi' nde sinema eğitimi alan Alfanso Cuaron, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos'de hem sinema hem felsefe eğitimi de almıştır.
1986 yılında "Les Pyramides Bleues" filminde yardımcı yönetmen olarak başladığı kariyerine 1991'de "Sólo con tu pareja" filmiyle yönetmen olarak devam etti.
Kariyeri boyunca çok sayıda filmin yönetmenliğini üstlenen Alfanso Cuaron, aynı zamanda senaristlik de yapmaktadır.
91'inci Akademi Ödülleri'nde, Meksika ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' filmi ile 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazanmıştır.
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