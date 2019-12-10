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Keyif
10.12.2019 - 09:15, Son Güncelleme:

Alex de Souza İstanbul’da

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Alex de Souza İstanbul’da

Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex de Souza, önceki akşam İstanbul’a geldi.

Brezilyalı komedyen arkadaşı Diogo Portugal ile İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen eski futbolcunun PRP tedavisi (cilt gençleştirme ve saç dökülmesinde tercih edilen bir tedavi yöntemi) için geldiği, arkadaşının da saç ekimi yaptıracağı öğrenildi. Havalimanındaki bir restoranda çay siparişi veren eski futbolcu, Türk yemeklerini özlediğini söyledi. Alex de Souza’yı gören birçok kişi, yanına gidip fotoğraf çektirdi. 

Alex de Souza İstanbul’da


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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