Aldırma Gönül seyirciyle buluşuyor
Yazar Sabahattin Ali'nin hayatından kesitleri sahneye taşıyan Aldırma Gönül adlı müzikal oyunun özel gösterimi İstanbul Uniq Hall'de yapıldı.
Ezel Akay'ın yönettiği, Ferhat Göçer'in sahnelediği oyun, izleyenlerin beğenisini topladı.
Göçer'in Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelenmiş şarkıları da seslendirdiği Aldırma Gönül önümüzdeki ay sahnelenmeye başlanacak.
Ferhat Göçer'e Özgür Sevinç şefliğindeki orkestranın eşlik ettiği oyun, 11 Aralık'ta perde açacak.
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