‘Aldırma Gönül’ provaları devam ediyor
Dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali’nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer tarafından sahnelenecek ‘Aldırma Gönül’ müzikli oyununun provaları UNIQ Hall’de devam ediyor.
Usta yönetmen Ezel Akay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, sanatçı Ferhat Göçer’in unutulmayacak performansıyla, edebiyat tarihimizin en önemli kalemlerinden Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahneleneceği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söyleneceği “Aldırma Gönül” müzikli oyunu tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Aralık ayında sevenleriyle buluşmak için gün sayan oyunda Özgür Sevinç şefliğinde bir orkestra da Ferhat Göçer’e eşlik ediyor.
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