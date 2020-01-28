Albümün uğuru Sıla

Nükhet Duru, sevilen şarkılarını sürpriz isimlerle beraber seslendirdiği “Hikayesi Var” albümünü şubat ayında çıkaracak. Sanatçının Sıla’yla düet yaptığı “Yaralım” şarkısı ise 31 Ocak’ta yayınlanacak.

Duru, şarkının klibinde de birlikte rol aldığı Sıla’ya övgüler yağdırdı: “Eda-Metin Özülkü’nün kalbe dokunan bu şarkısı Sıla’ya öyle yakıştı ki. Kaydı ilk biten şarkı buydu, benim için de albümün uğuru oldu.”





