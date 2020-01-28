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Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:16,Son Güncelleme:/

Albümün uğuru Sıla

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Albümün uğuru Sıla

Nükhet Duru, “Hikayesi Var” albümünü sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Sanatçının Sıla’yla düet yaptığı “Yaralım”, albümden önce yayınlanacak.

Nükhet Duru, sevilen şarkılarını sürpriz isimlerle beraber seslendirdiği “Hikayesi Var” albümünü şubat ayında çıkaracak. Sanatçının Sıla’yla düet yaptığı “Yaralım” şarkısı ise 31 Ocak’ta yayınlanacak.

Duru, şarkının klibinde de birlikte rol aldığı Sıla’ya övgüler yağdırdı: “Eda-Metin Özülkü’nün kalbe dokunan bu şarkısı Sıla’ya öyle yakıştı ki. Kaydı ilk biten şarkı buydu, benim için de albümün uğuru oldu.”

Albümün uğuru Sıla


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