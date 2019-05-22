Albüme ilk kutlama
Fatma Turgut, 17 Mayıs’ta çıkan ilk solo albümü “Elimde Dünya”nın lansmanını geçtiğimiz akşam Cihangir’de bir mekanda yaptı.
Mehmet Erdem, Gökhan Keser, Seçkin Piriler gibi birçok ünlü isim Turgut’u bu özel gününde yalnız bırakmadı.
İlk solo albümü olduğu için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Fatma Turgut “Elimde Dünya ilk solo albümüm olduğu için gerçekten üzerine çok titredik. Dört dörtlük olması için çok çaba sarf ettik ve buna değdi. 10 şarkıdan oluşan bir albüm yaptım. Tabiri caizse deli işi. Çok güzel insanların emeği var albümde” dedi.
Seçkin Piriler
Mehmet Erdem
Gökhan Keser
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