Alaçatı'da sanat 'bir'leşmesi
Türkiye'nin turizm merkezlerinden Alaçatı rekli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl, 25 Eyül'de başlayan Sanat Haftası, Alaçatı Sanat 'BİR'leşmesi adıyla gerçekleşiyor. Alaçatı Sanat ve Kültür Derneği ve Baykuşhane Eğitim ve Sanat Kooperatifi Derneği işbirliği ve Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, 29 Eylül tarihine kadar sürecek.
Etkinlik kapsamında Mardin ve Şırnak'tan çocuklar Alaçatı'ya geldi. Aralarında Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin de bulunduğu konuklar, İstanbul, İzmir ve Alaçatı'dan gönüllü sanatçıların gözetiminde gerçekleşen atölye çalışmalarına katılıyor.
5 gün boyunca Alaçatı'nın her köşesi sergiler, konserler, etkinlikler ve atölyelerle dolu olacak. Sanat Haftası etkinliklerinde, Çizgi Sanat Akademisi "Cindirella Balesi"ni, Cep Sahne Simurg ise Haluk Polat Vokal ve koro gösterisini sunacak.
Etkinlik 29 Eylül'e kadar sürüyor.
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