ALAÇATI – ÇEŞME KONSERLERİ, BAYRAMDA BAŞLIYOR
15 Haziran - 7 Temmuz arasında Alaçatı ve Çeşme’de olacaksınız, yıldız sanatçıların yer aldığı konserleri, kaçırmayın, tatilinize renk katın. Üstelik konser biletlerini yakala.co’dan indirimli alabilirsiniz.
Sevilen sanatçı Koray Avcı, bayram özel konseriyle 15 Haziran’da Jolly Joker Alaçatı sahnesinde olacak. Bayramın 2. gününde Berkay, 3. gününde ise Cem Adrian aynı mekânda konser verecek.
Alaçatı’daki konserler şöyle sıralanıyor:
Hakan Altun – 22 Haziran
Yıldız Tilbe – 23, 30 Haziran ve 7 Temmuz
Teoman – 29 Haziran
Berkay - 6 Temmuz
Burayı Tıklayarak, Alaçatı Konserleri İndirimli Biletlerini Alabilirsiniz.
Yazın enerjisini en iyi hissettiren şarkılarıyla Hande Yener, bayramın 1. gününde (15 Haziran) Çeşme X Beach’te olacak. Aynı mekân, bayramın 2. gününün (16 Haziran) coşkusunu İdo Tatlıses ile yaşatacak.
Yepyeni albümü “Ben Bazen” ile yaza sıkı bir giriş yapan Simge Sağın, 17 Haziran’da (bayramın 3. günü), Çeşme X Beach’te olacak. Mekân, aynı günün gecesinde özel bir konsere daha ev sahipliği yaparak, Serkan Kaya’yı ağırlayacak.
Burayı Tıklayarak, Çeşme Konserleri İndirimli Biletlerini Alabilirsiniz.
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