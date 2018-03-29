Akıllı hissedin! Eyal Winter İstanbul'da
Uluslararası Oyun Teorisi Derneği üyesi, davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı Eyal Winter çevrildiği dillerde ilgi uyandıran kitabını tanıtmak ve okurlarıyla söyleşi yapmak üzere, Bilgi Üniversitesi'ne geliyor. Söyleşi, 2 Nisan Pazartesi günü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda saat 15:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek.
Eyal Winter söyleşide, oyun teorisi gibi matematik disiplinine özgü bir alanı gündelik hayattan örneklerle basit bir dille anlattığı kitabı hakkında detaylı notlar paylaşacak. Toplam 6 dile çevrilen Akıllı Hissetmek, Türkçeye İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından kazandırıldı.
Winter Akıllı Hissetmek kitabında Nash Dengesi, Tutsak İkilemi, Bayes Teoremi, Stockholm Sendromu ve zorbaları sevmeye olan eğilim üzerine psikolojik açıklamalarda bulunurken; öfke, taahhüt, güven, cömertlik, aşk, cinsellik gibi duygu ve eylemleri konu ediniyor. İnsanların aşk için neden tutku dolu olduklarından, aşkta tek kişiye duyulan sadakatin nedenine kadar günlük hayattan birçok konu, Winter’ın kitabında karşımıza çıkıyor.
Eyal Winter Kimdir?
Profesör Eyal Winter, karar verme üzerine akademik çalışmalarda dünyanın önde gelen kurumlarından biri olan Kudüs Hebrew Üniversitesi Rasyonalite Çalışmaları Merkezi’nin direktörüdür. Profesör Winter, Hebrew Üniversitesi’nde İktisat Bölümü Başkanı olarak görev yaptı ve 2011’de Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti tarafından verilen Humboldt Ödülü’nün sahibi oldu. Washington Üniversitesi’nde, İtalya Floransa’daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde ve İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde profesör kadrolarında bulundu. Ayrıca Profesör Winter, Uluslararası Oyun Teorisi Derneği’nin üyesi ve Games and Economic Behavior dergisinin yardımcı editörüdür. Dünyanın her yanında 26’dan fazla ülkede, Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Berkeley Kaliforniya Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi dahil, 130’u aşkın üniversitede seminer verdi.
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