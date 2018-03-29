Akıllı hissedin! Eyal Winter İstanbul'da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Keyif
29.03.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Akıllı hissedin! Eyal Winter İstanbul'da

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Akıllı hissedin! Eyal Winter İstanbul'da

Uluslararası Oyun Teorisi Derneği üyesi, davranışsal ekonomi ve oyun teorisi uzmanı Eyal Winter çevrildiği dillerde ilgi uyandıran kitabını tanıtmak ve okurlarıyla söyleşi yapmak üzere, Bilgi Üniversitesi'ne geliyor. Söyleşi, 2 Nisan Pazartesi günü Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda saat 15:00 ile 17:00 arasında gerçekleşecek.

Eyal Winter söyleşide, oyun teorisi gibi matematik disiplinine özgü bir alanı gündelik hayattan örneklerle basit bir dille anlattığı kitabı hakkında detaylı notlar paylaşacak. Toplam 6 dile çevrilen Akıllı Hissetmek, Türkçeye İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından kazandırıldı.

Winter Akıllı Hissetmek kitabında Nash Dengesi, Tutsak İkilemi, Bayes Teoremi, Stockholm Sendromu ve zorbaları sevmeye olan eğilim üzerine psikolojik açıklamalarda bulunurken; öfke, taahhüt, güven, cömertlik, aşk, cinsellik gibi duygu ve eylemleri konu ediniyor. İnsanların aşk için neden tutku dolu olduklarından, aşkta tek kişiye duyulan sadakatin nedenine kadar günlük hayattan birçok konu, Winter’ın kitabında karşımıza çıkıyor.

Eyal Winter Kimdir?

Akıllı hissedin Eyal Winter İstanbulda

Profesör Eyal Winter, karar verme üzerine akademik çalışmalarda dünyanın önde gelen kurumlarından biri olan Kudüs Hebrew Üniversitesi Rasyonalite Çalışmaları Merkezi’nin direktörüdür. Profesör Winter, Hebrew Üniversitesi’nde İktisat Bölümü Başkanı olarak görev yaptı ve 2011’de Almanya Federal Cumhuriyeti hükümeti tarafından verilen Humboldt Ödülü’nün sahibi oldu. Washington Üniversitesi’nde, İtalya Floransa’daki Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde ve İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde profesör kadrolarında bulundu. Ayrıca Profesör Winter, Uluslararası Oyun Teorisi Derneği’nin üyesi ve Games and Economic Behavior dergisinin yardımcı editörüdür. Dünyanın her yanında 26’dan fazla ülkede, Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Berkeley Kaliforniya Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi dahil, 130’u aşkın üniversitede seminer verdi.

 

 

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