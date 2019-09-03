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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
Fatma AKSU
03.09.2019 - 09:12, Son Güncelleme:

Akif’in galası

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Akif’in galası

Gazeteci Ömer Erbil ve yönetmen Nihal Ağırbaş’ın İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un pek bilinmeyen Bayramiç günlerini anlattığı “Akif” belgeselinin galası, Çanakkale’de İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Galaya, belgesele büyük emek veren Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve çok sayıda davetli katıldı. Gazeteci ve tarihçi Ömer Erbil’in senaryosunu yazdığı, Nihal Ağırbaş’ın yönettiği “Akif” belgeselinde, Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyenleri gözler önüne serildi. İstanbul, Fatih, Sarıgüzel mahallesinde doğduğu bilinen Ersoy’un Osmanlı arşivleri ve Cumhuriyet dönemi nüfus kayıtlarında, doğum yeri Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi olarak görülüyor. Belgeselde ilk kez gün yüzüne çıkan belgelere göre, Mehmet Akif nüfusa Bayramiç’te kaydedilmiş, çocukluğunun büyük bir kısmı burada geçmiş. Çekimler, Milli Şair’in babasının görev yaptığı Karşıyaka Cami, çocukluğunun geçtiği ev ve çok sık oynamaya gittiği Taş Köprü’de yapıldı. Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun geçtiği ev bir süre önce restore edilmiş ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak ziyarete açılmıştı. 

Akif’in galası

Erdoğan Özerdem , Mehmet Akif Ersoy’un yaşlılığını canlandırdı.

Cumhurbaşkanı şiir okudu

Belgeselin en çarpıcı sahnesi, Mehmet Akif’in çok az kişinin katıldığı cenazesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sahne için Ersoy’un ‘Resmim İçin’ şiirinden bir dize okudu. Ersoy’un 28 Aralık 1936’da Beyazıt Cami’ndeki cenaze töreni sahnesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden “Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir” dizeleri duyuluyor.

Akif’in galası

Celal Korkut filmde Emin Efendi Lokantası’nın sahibi Mahir Usta karakterine hayat verdi.
Akif’in galası

Erdoğan Özerdem - Ayaz Akgül - Ünal Zorer

 

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