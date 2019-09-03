Akif’in galası
Gazeteci Ömer Erbil ve yönetmen Nihal Ağırbaş’ın İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un pek bilinmeyen Bayramiç günlerini anlattığı “Akif” belgeselinin galası, Çanakkale’de İÇDAŞ Kongre Merkezi’nde yapıldı.
Galaya, belgesele büyük emek veren Ak Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve çok sayıda davetli katıldı. Gazeteci ve tarihçi Ömer Erbil’in senaryosunu yazdığı, Nihal Ağırbaş’ın yönettiği “Akif” belgeselinde, Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyenleri gözler önüne serildi. İstanbul, Fatih, Sarıgüzel mahallesinde doğduğu bilinen Ersoy’un Osmanlı arşivleri ve Cumhuriyet dönemi nüfus kayıtlarında, doğum yeri Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi olarak görülüyor. Belgeselde ilk kez gün yüzüne çıkan belgelere göre, Mehmet Akif nüfusa Bayramiç’te kaydedilmiş, çocukluğunun büyük bir kısmı burada geçmiş. Çekimler, Milli Şair’in babasının görev yaptığı Karşıyaka Cami, çocukluğunun geçtiği ev ve çok sık oynamaya gittiği Taş Köprü’de yapıldı. Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunun geçtiği ev bir süre önce restore edilmiş ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak ziyarete açılmıştı.
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Cumhurbaşkanı şiir okudu
Belgeselin en çarpıcı sahnesi, Mehmet Akif’in çok az kişinin katıldığı cenazesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sahne için Ersoy’un ‘Resmim İçin’ şiirinden bir dize okudu. Ersoy’un 28 Aralık 1936’da Beyazıt Cami’ndeki cenaze töreni sahnesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden “Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir” dizeleri duyuluyor.
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