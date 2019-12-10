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10.12.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi

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Akademisyen ve gazeteciler Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'den geri alınmasını istedi

İsveç'in başkenti Stockholm'de farklı ülkelerinden bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Handke'den Nobel Edebiyat Ödülü'nün geri alınmasını istedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar ettiği ve Sırp savaş suçlularını savunduğu için Avusturyalı yazar Peter Handke'den Nobel Edebiyat Ödülü'nün geri alınmasını istedi.

Stockholm'de bulunan ABF binasında bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler, Handke'ye Nobel Edebiyatı veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ne çağrıda bulundu.

Çağrıda bulunanlar arasında Hırvat asıllı Alman yazar Alida Bremer, Alman gazeteci Elke Schmitter, Fransız gazeteci Florence Hartmann, Amerikalı gazeteci Roy Gutman, Bosnalı Akademisyen Emir Suljagic, İsveçli gazeteci Christina Doctare, Sayaybosna Üniversitesi Öğretim Üyesi Pr. Doktor Vahidin Preljevic, Norveç Helsinki Komite Üyesi Enver Djuliman, Toplama Kampı Mahkumları Derneği Başkanı Mirsad Duratovic, Soykırım Araştırmacısı gazeteci Jasna Causevic yer aldı.

Grup adına AA muhabirine açıklama yapan İsveç'te yaşayan Bosnalı siyasetçi Alen Musaefendic, Sırp savaş suçlularını savunduğu için Avusturyalı yazar Peter Handke'den Nobel Edebiyat Ödülü'nün alınmasını istediklerini belirtti.

Dünyanın kabul ettiği Bosna katliamını inkar eden bir yazarın İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından ödüllendirilmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna işaret eden Musaefendic, ''Burada dünyanın önemli yazar ve akademisyenleri toplanarak bu duruma tepki gösterdi. Ödülün geri alınması istendi'' dedi.

Öte yandan Nobel ödüllerini dağıtan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi eski Sekreteri Peter Englund, edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilecek olması nedeniyle bu yılki Nobel ödüllerini boykot edeceğini açıkladı ve gerekçe olarak da Handke'nin Sırbistan'ın savaş suçları işlemiş olan eski lideri Slobodan Miloseviç'e açık şekilde verdiği desteği gösterdi.

 

 

 

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