Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu aynı sahnede konser verecek
Türk Pop Müziğinin iki önemli ismi Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu aynı sahnede konser vermeye hazırlanıyor. 14 Nisan Cumartesi günü bir alışveriş merkezinde aynı sahnede buluşacak olan Ajda Pekkan ile Kenan Doğulu konseri, saat 20.00'da başlayacak
Türkiye’nin Süperstar’ı Ajda Pekkan ile albümleri, single çalışmaları ve enerjisiyle Türk Pop Müziğinin yıldız isimleri arasında yer alan Kenan Doğulu, bir alışveriş merkezinde düzenlenecek konserle sevenlerinin karşısına çıkacak.
Türkiye’nin iki değerli sanatçısının sevilen şarkılarını, göz alıcı performanslarıyla yorumlayacakları konser, 14 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’da İstMarina AVM'de başlayacak ve halka açık olacak.
Konser programı, Kenan Doğulu’nun performansıyla başlayacak. Ajda Pekkan’ın sahneye çıkarak ikilinin müthiş düetiyle taçlanacak konser, Süperstar’ın sevilen şarkılarını seslendirmesinin ardından sona erecek.
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