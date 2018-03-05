'Ailecek Şaşkınız' perdeyi rekorla açtı

İlk üç günde 680 bin 409 kişi tarafından izlenen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği, TR 40 33 Productions yapımcılığında vizyona giren ‘Ailecek Şaşkınız’, Box Office Türkiye verilerine göre ‘Tüm Zamanların En İyi Mart Ayı Açılışı’ rekorunu kırdı.Ailecek Şaşkınız, ilk üç günde yakaladığı izleyici rakamıyla ikilinin efsane serisi ve 6 milyon 980 bin 70 seyirci sayısıyla ‘Türk Sinema Tarihinin En Çok İzlenen Filmleri’ listesinde üçüncü sırada yer alan Düğün Dernek’in 572 bin 838 kişilik açılış rakamını da geride bıraktı.

‘Ailecek Şaşkınız’ filminde babası emekli olduktan sonra inşaat şirketinin başına geçen Ferhat’ın (Ahmet Kural) çocukluk arkadaşı ve şirketinde Finans Müdürü olarak görev yapan Gökhan’la (Murat Cemcir) kendini bir hırsızlık olayının içinde bulmasıyla birlikte farklı bir yola giren hayatı anlatılıyor. Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif’le (Saadet Işıl Aksoy) tekrar karşılaştıktan sonra hayatındaki sır perdesi aralanan Ferhat ve Gökhan, bu kez de büyük bir sürpriz yaşıyor.