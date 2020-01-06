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Haber Giriş: 06.01.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

“Aile Hükümeti”nin çekimleri tamamlandı

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“Aile Hükümeti”nin çekimleri tamamlandı

Başrollerini Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın paylaştığı komedi filmi “Aile Hükümeti”nin çekimleri tamamlandı.

Alper Saldıran’ın köy öğretmeni Salih karakterine hayat verdiği “Aile Hükümeti”nde Aslıhan Malbora, Salih’in âşık olduğu Zeynep’i canlandırdı. Film, Elaldı Köyü’nde gerçekleşen akraba evliliklerinin önüne geçmek ve güzeller güzeli Zeynep’e kavuşmak için köye yeni bir düzen getirmek isteyen Salih öğretmenin kahkaha dolu mücadelesini beyazperdeye taşıyacak.

“Aile Hükümeti”nin çekimleri tamamlandı

“Aile Hükümeti”nin çekimleri tamamlandı


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