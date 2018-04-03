Ahu Sungur assolist oldu... Ekranların Yeni Assolisti Sude
Ahu Sungur ekranların beklenen yeni dizisi Bir Mucize Olsun’da pavyon şarkıcılığında fenomen olmaya aday. Ağzında sakızı, hayalleri, maskeleri, takıları, umutları ve umutsuzluğu, afişleri ve plak kapakları ile dizinin en renkli karakteri olarak başarılı oyuncu Ahu Sungur’un hayat verdiği Maksude karakteri şimdiden dikkat çekmeye başladı.
Ekranların yeni assolisti olmaya aday olan; gerçek hayatta Maksude, sahne adı olarak ise Sude’yi tercih eden karakter için afiş çekimleri yapıldı. Ahu Sungur bu çekimlerden görüntüleri Instagram hesabından “Kendini star sananım... Şikago Gazinosu’nun gülü... Serçe parmağında koca imitasyon yüzüğü.. Her an bi zengin olacağım ifadesi...” cümleleriyle paylaştı.
Ahu Sungur’un bu paylaşımı takipçileri tarafından da çok beğenildi. Gelen yorumlardan en dikkat çekeniyse “Maksude’yi çok büyük bir merak ve heyecanla bekliyoruz hadi gelin artık bir mucize olsun günler çabucak geçsin biz de ekran karşısına geçelim” paylaşımı oldu.
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