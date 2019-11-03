Ahsen’in hayalleri
Oyuncu Ahsen Eroğlu, hayallerini Women’s Fitness dergisine anlattı.
Ahsen Eroğlu, röportajında dünyayı gezmek istediğini söyledi: “Gezmek derken, turistik gezilerden söz etmiyorum. Aklımda; Cape Town’da 6 ay geçirmek, kutuplarda buzulları gözlemlemek ya da çocukların açlık sınırında yaşadığı bölgelere yardım götürmek gibi içinde amaçlar barındıran uzun soluklu seyahatler var. Yeni insanlar ve kültürler keşfetmek kadar harika bir şey yok.”
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