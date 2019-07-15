Ahmet Kaya'nın mezarı umarım Türkiye'ye getirilir, burada dua ederiz.
Ünlü sanatçı Gülden Karaböcek, İstanbul Kartal'da bulunan Beyrut Performans'ta sahne aldı. 'Dilek Taşı','Sürünüyorum', 'Kırılsın Ellerim' gibi unutulmaz bestelerini seslendiren sanatçı Ahmet Kaya, Neşet Ertaş ve Aşık Mahzuni Şerif'ten de eserler okudu.
"Ömrümüzün son demlerinde sizlerle birlikte burada sahnede olduğum için çok mutuluyum." diyen Gülden Karaböcek; Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' adlı şarkısını seslendirdikten sonra anılarını paylaştı. Daha önce albümlerinde Ahmet Kaya'nın 'Hediyem Olsun' ve 'Ağlama Bebeğim' adlı şarkılarını okuyan Gülden Karaböcek, "Hangi şarkısını istesem hiç düşünmeden hemen verirdi. O da çok severdi beni bende onu çok severdim. Ahmet Kaya'nın mezarı umarım Türkiye'ye getirilir, burada dua ederiz." dedi.
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