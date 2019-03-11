Ağrı’daki çocuklara oynadı
Dolunay Soysert’in tek kişilik oyunu “Kul”un 8 Mart’taki geliri Ağrı’da ihtiyaç sahibi çocuklara gitti.
Seray Şahiner’in kaleme aldığı, Dolunay Soysert’in rol aldığı “Kul” oyunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Akatlar Kültür Merkezi’nde sahneledi.
ÇOK MUTLUYUM
Oyunun geliri Ağrı’da ihtiyaç sahibi çocuklara iletildi. Dünya Kadınlar Günü’nü sahnede geçiren Soysert, böyle bir günde oyunun gelirini çocuklarla paylaştıklarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Yönetmen koltuğunda Mert Öner’in oturduğu, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Karabay’ın, ışık tasarımını Ayşe Ayter’in yaptığı oyunun yönetmen yardımcılığını Abdullah Cersel, proje asistanlığını ise Yeşim Çelebi üstleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle