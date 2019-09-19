Afyon'a "Aşk" günleri geliyor
Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kentin kültür-sanat potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilecek "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" 10-13 Ekim tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek. 4 gün boyunca kent çeşitli sanatsal etkinliklere sahne olacak.
Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" 8000 yıllık tarihinin zenginliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'ın folklorik özelliklerini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.
Şehrin tarihi geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatlarını yaşatarak Afyon'un tanıtımına katkıda bulunmayı hedefleyen festivale Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz’ın himayesinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör işbirlikleri destek veriyor.
Hat sanatında Anadolu’nun yedi büyük üstadından biri kabul edilen Ahmed Şemseddîn Karahisârî'nin ismini taşıyan festival geleneksel el sanatlarının, hat sanatının, zanaatkârlığın ön plana çıkarıldığı bir dizi etkinlik sunacak.
Sanat tarihimizdeki ilk grafik üstadı olmasının yanı sıra sanatta sürekli yeni kompozisyon ve biçimler arayan Ahmed Şemseddîn Karahisârî'den ilhamla atölye çalışmaları ile desteklenen faaliyetler yoluyla kültürümüzün tanıtılması, kültürel ve sanatsal mekânların oluşturulması, turistik ürünlerin ortaya konulabilmesi yaşatılması festivalin temel amaçlarından.
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